FC Barcelone : Xavi a déjà son onze en tête pour le Bayern et annonce un Lewandowski surmortivé

Le Bayern Munich

"Il y a beaucoup d'attentes cette saison, le match de demain ne changera rien, aucune conclusion ne peut être tirée même si c'est un défi de gagner ici. Nous sommes bien meilleurs que l'an dernier, nous nous sommes améliorés et nous sommes capables de rivaliser."

La disette à l'Allianz Arena

"La maison de la terreur ici ? Je ne dirais pas ça comme ça mais c'est le Bayern... le football est cyclique, il y a eu de bons moments, je sais qu'on n'a jamais gagné dans ce stade mais je nous vois capables de le faire demain."

Son plan de jeu

"J'envisage un match serré. Les deux équipes veulent avoir le ballon et nous souffrons quand nous ne l'avons pas... Je pense que ce sera un match très intense et agressif... Nous essaierons de dominer le jeu, monopoliser la possession."

Lewandowski

"Lewandowskiest très motivé, il s'est reposé et sera frais. J'imagine que ce sera très spécial pour lui."

Son onze de départ

"Sauf gêne de dernière minute, je suis clair sur le onze de départ de demain. Je choisirai les joueurs qui correspondent, qui ont le plus de caractère sur le terrain et capable d'imposer notre style. L'expérience n'est pas importante, il y a des jeunes qui sont plus en forme physiquement. Tout est une question de performance pendant les entraînements."

Raphinha

"Raphinha ne nous donne pas seulement en attaque, mais aussi en défense. Il travaille dur pour l'équipe."

Propos retranscrits par le compte Twitter @ActualiteBarca.