FC Barcelone : Xavi a une folle ambition secrète en Ligue des Champions

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis son retour à Barcelone, il y a bientôt deux ans, Xavi a opéré un superbe rétablissement. L'équipe était au fond du trou quand il a succédé à son ami Sergi Barjuan, elle est redevenue championne d'Espagne sous sa direction. Seule ombre au tableau : les performances européennes. Lors de ses deux saisons, le FCB a été éliminé dès le tour de poules de la Champions League, avant de se faire éliminer piteusement en Europa League sans jamais dépasser les quarts de finale.

Le Barça ambitionne de remporter la C1 cette saison !

Aussi, après le redressement national, Xavi projette de briller à nouveau en C1. Selon le journaliste d'El Chiringuito José Alvarez, l'objectif est ni plus ni moins que d'aller au bout ! L'idée de départ étant que ce Barça n'a peur de personne, il compte tenir la dragée haute au tenant, Manchester City, et au grand favori, le Real Madrid, qu'il a dominé en Liga la saison passée. Ambitieux mais peut-être aussi un peu prétentieux car cela fait désormais cinq ans que le Barça n'a plus brillé en C1 (demie perdue contre Liverpool), endurant un terrible 2-8 en quarts face au Bayern en 2020, une élimination contre Paris en 8es en 2021 et, donc, des sorties dès le tour de poules en 2022 et 2023...

Le calendrier du FC Barcelone en 2023-24

😎 "El Barça no le tiene miedo a nadie".

🏆 "El objetivo es ganar la Champions".@10JoseAlvarez, más que ilusionado con el equipo azulgrana. #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/8KfLQb9QzR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 17, 2023

Podcast Men's Up Life