FC Barcelone : Xavi a des nouvelles inespérées pour Fati et Coutinho !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Xavi a impulsé un nouvel élan au FC Barcelone. Au point de vue des résultats, la mue est incontestable puisque le Barça ne perd plus. En revanche, l’équipe blaugrana a encore un peu de mal à concrétiser ses occasions. Du coup, Xavi a demandé à ses offensifs de plus oser. Raison pour laquelle il pourrait relancer un certain Philippe Coutinho. Pris en grippe par Ronald Koeman, le milieu offensif brésilien pourrait être relancé pleinement par l’arrivée du nouvel entraîneur du Barça.

« Coutinho a un mois pour convaincre Xavi », assure Sport. Le journal catalan assure que l’ancien joueur de Liverpool est LE joueur qui pourrait bénéficier du plus de temps de jeu pour donner un nouveau souffle en attaque. Ses qualités et son envie de jouent en sa faveur.

Un autre élément pourrait redonner du souffle à l’attaque blaugrana plus tôt que prévu : Ansu Fati. Toujours d’après Sport, le staff technique est optimiste quant à l’évolution de sa dernière blessure. Xavi pourrait ainsi le relancer contre le Bayern Munich le 8 décembre (21h). Pour rappel, le Barça jouera son avenir en Ligue des champions en Bavière mercredi prochain.

🏆 #UCL

💪 Blessé, Ansu Fati espère revenir à temps pour le choc face au Bayern !https://t.co/AITUyvP3LN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 30, 2021