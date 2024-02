FC Barcelone : Xavi a désamorcé une première bombe

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il a beau avoir annoncé son départ pour la fin de la saison, Xavi ne connaît pas des derniers mois paisibles sur le banc du FC Barcelone. Après la contreperformance à domicile contre Grenade (3-3) hier, il paraît que Joan Laporta lui aurait laissé deux matches, contre Vigo et le Napoli en Champions League, pour redresser la barre. Sinon, il sera limogé. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a cette polémique née d'une interview de Deco à un média portugais.

Deco assure que ses propos ont été déformés

Dans cet entretien, le directeur sportif du FCB a déclaré : "Un changement profond est nécessaire. Il y a une méthode qui est en fin de course. Il faut trouver quelqu’un qui rompra une fois pour toutes avec le passé et avancera vers un nouveau modèle". Des propos forts, de nature à provoquer une rupture avec Xavi. Mais Marca assure que les deux hommes se sont réunis ce lundi pour apaiser les tensions. Ils se connaissent depuis vingt ans, eux qui ont joué ensemble au Barça, et s'apprécient. Deco a confirmé que ses paroles résultaient d'une mauvaise interprétation. D'ailleurs, le journaliste qui l'a interrogé s'est excuse depuis. Une première bombe désamorcée pour le technicien. Il en reste encore beaucoup...

🤝 Reunión entre Xavi y Deco: todo en orden https://t.co/fH42LcXpqX — MARCA (@marca) February 12, 2024

