OM : un partenaire de choix s’offre à Marseille et à Benatia

Relégué de Ligue 2 à National, le FC Martigues se verrait bien collaborer avec l’Olympique de Marseille dans un avenir proche.

Si, contrairement à d’autres, l’OM ne dispose pas de club satellite pour faire mûrir ses jeunes au-dessus du niveau National 3, un club voisin est prêt à tendre la main. Relégué sportivement en National 1 après sa 17ème place en Ligue 2, le FC Martigues cherche des moyens de se renforcer à moindres frais… et l’idée d’un rapprochement avec le voisin est à l’étude.

Le FC Martigues est ouvert à un partenariat avec l’OM

Djamal Mohamed, le directeur sportif martégal, a récemment évoqué la possibilité d’un partenariat gagnant-gagnant en conférence de presse : « Martigues ne peut pas rivaliser avec l’OM mais par contre on peut être un bon support pour l’OM. On peut jouer le rôle de petit frère. Aujourd’hui, Medhi Benatia veut me prêter des joueurs, des joueurs à fort potentiel qu’ils n’estiment pas encore prêts pour la Ligue 1 mais au-dessus du National 3. On a des discussions, des échanges, on va se poser… »

Selon le dirigeant du FC Martigues, il y a une vraie volonté de l’OM de finaliser rapidement un accord : « La politique que Medhi (Benatia) veut mettre en place avec Pablo Longoria c’est de trouver des clubs autour, de leur prêter les bons jeunes pour repartir après à l’OM ». Djamal Mohamed a déjà coché quelques noms parmi les réservistes phocéens à même de l’intéresser pour le National 1… ou pour la Ligue 2 si d’aventure le club venait à être repêché.