FC Barcelone : Xavi a passé un pacte avec les joueurs et fait une promesse à Laporta

FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il n’y a pas eu de miracle hier pour le FC Barcelone. Rossés par le Bayern Munich (0-3), les hommes de Xavi ont quitté la Ligue des champions par la petite porte et joueront la Ligue Europa cette saison. « Maintenant et plus que jamais, il est temps de ramer ensemble dans la même direction, a lâché Joan Laporta après la rencontre. Les joueurs ont essayé, mais cela n’a pas été possible. Nous sommes tristes mais nous devons aller de l’avant pour inverser cette situation. »

Pour renverser la vapeur, Xavi a déjà pris les devants. Dès le voyage du retour en avion vers la Catalogne, As assure que l’entraîneur du Barça a passé un pacte secret avec ses joueurs en leur demandant de ne pas lâcher et se concentrer sur la suite de la saison. Laporta a également eu droit à sa promesse.

Le retour du grand Barça la saison prochaine ?

« La saison prochaine, nous serons de retour pour livrer concurrence aux meilleurs, y compris le Bayern Munich », aurait ainsi affirmé en substance Xavi. De son côté, le président du FC Barcelone a promis à son entraîneur qu’il ferait tout son possible pour reconstruire une équipe digne de ce nom au mercato.

Plusieurs joueurs actuels du FC Barcelone pourraient ainsi faire les frais de cette reconstruction annoncée : Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Álex Collado et Luuk de Jong sont cités comme partants par le quotidien madrilène.