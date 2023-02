FC Barcelone : Xavi a pris Lewandowski entre quat-z-yeux

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce soir, Robert Lewandowski ne devrait pas être titulaire pour la réception de Cadix en Liga. Il ne s'agit pas d'une sanction pour l'attaquant polonais, buteur à une seule reprise lors de ses six derniers matches de championnat. Xavi souhaite simplement qu'il se repose pour être en forme pour le playoff retour d'Europa League, jeudi prochain contre Manchester United (2-2 à l'aller).

Mais il n'empêche qu'il y a un souci en ce moment avec l'attaquant et Xavi a tenu à savoir lequel. El Mundo Deportivo explique que les deux hommes se sont longuement entretenus lors de la séance de samedi, l'entraîneur souhaitant savoir si son joueur avait un problème. A priori, tout va bien, Lewandowski traversant simplement une période de mutisme typique des buteurs. Et encore, cette période est à relativiser puisqu'il a marqué contre le Real Madrid et le Betis en Supercoupe ainsi que face à Ceuta en Coupe. Et qu'en plus, le Barça n'a pas souffert de son manque de réussite en Liga puisqu'il a remporté ses sept derniers matches...