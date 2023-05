FC Barcelone : Xavi a promu un nouveau goleador au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Un nouveau titre de champion d'Espagne dans la poche, le FC Barcelone effectue quelques essais. Du moins son entraîneur, Xavi, qui, comme le souligne le quotidien Sport, fait désormais appel à es jeunes de la Masia au cours des différents entraînements.

Intéressant quand on sait que s'est récemment entraîné avec les pros un certain Juan David Fuentes, appelé Juanda, attaquant colombien aux stats ahurissantes et au talent certain. Agé de 19 ans, ce dernier est désormais un pilier de l'attaque du Barça B, y a marqué 2 buts, délivré 2 passes décisives et a également disputé des rencontres de Youth League.

Juanda est arrivé au sein du club catalan en équipe cadets, repéré au terme d'une saison où il avait tout de même inscrit 103 buts toutes compétition confondues. A voir si Xavi fait plus que de l'intégrer aux entraînements et lui donne sa chance en match avant la fin de saison.