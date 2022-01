FC Barcelone : Xavi a son équipe type en tête pour la deuxième partie de saison

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Alors que Dani Alves et Ferran Torres sont déjà venus renforcer l'effectif de Xavi, l'ailier droit de Wolverhampton, Adama Traoré, devrait être la troisième recrue hivernale du FC Barcelone.

Avec l'arrivée de ces trois joueurs, l'entraîneur du Barça aurait son équipe type en tête pour la deuxième partie de saison, selon les informations du quotidien catalan, Sport. Au poste de gardien, Marc-André ter Stegen devrait toujours être titulaire tandis que la défense devrait être composée de Dani Alves, Gerard Piqué, Ronald Araújo et Jordi Alba. Au milieu de terrain, Sergio Busquets, Pedri et Frenkie De Jong devraient être associés. Enfin, Adama Traoré et Ansu Fati, une fois remis de sa blessure à l'ischio-jambier gauche, devraient occuper les couloirs de l'attaque blaugrana et Ferran Torres devrait être utilisé en faux numéro 9.