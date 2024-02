FC Barcelone : Xavi a trouvé un très bon avocat après Naples

Rejoint par Naples, le FC Barcelone n'a pu faire mieux que match nul hier en Italie, en 8e de finale aller de Ligue des champions. Pas de quoi vraiment redorer le blason de Xavi, en pleine guerre avec les médias catalans ces dernières semaines. Mais à la fin du match, le coach du Barça a reçu les éloges de Thierry Henry, qui commentait la rencontre depuis l'Angleterre.

"Xavi, mon ami, je me moque de ce que les gens disent, a glissé Henry. Je suis impressionné par ton travail à Barcelone. Tu as remporté le titre et tu m'a beaucoup appris sur le football. Tu es plus intelligent que tout le monde. Tu vois le jeu comme personne, à part Pep (Guardiola)."

🗣️ Thierry Henry: "Hey Xavi, my friend. I don't care what people say. I'm impressed with your work at Barça. You won the league and you taught me a lot in football. Your brain, for me, is second to none. In terms of how you see the game.” pic.twitter.com/F1MLfrtevw