FC Barcelone : coup dur pour Xavi avant la tournée aux USA !

Xavi a sélectionné un groupe de joueurs qui a décollé pour une tournée de matches amicaux aux États-Unis. Le groupe a pris l'avion ce matin à destination de Miami sans certains absents notables écartés par le coach, et surtout sans le coach lui-même ! Un coup dur pour le début de la préparation d'une équipe refaite à neuf.

Xavi doit obtenir un passeport

Le FC Barcelone a indiqué que "quelques problèmes administratifs et de passeports" ont empêché Xavi d'entrer aux États-Unis. L'entraîneur catalan n'a donc pas pu embarquer et doit trouver une solution pour rejoindre son équipe. Il est le seul membre du staff dans cette situation. Mundo Deportivo explique que lorsqu'il était entraîneur d'Al Sadd, l'ancien numéro 8 blaugrana avait dû se rendre en Iran a plusieurs reprises. Les États-Unis demandent une dérogation spécifique pour les personnes passées par l'Iran et Xavi doit donc en trouver une pour assurer la préparation de sa nouvelle dream team pendant l'intersaison.