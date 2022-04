FC Barcelone : Xavi allume ses joueurs après Cadix, les réponses sont fracassantes !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Trop timorés en attaque, le FC Barcelone s’est incliné ce lundi au Camp Nou face à Cadiz (1-0), en clôture de la 32e journée de Liga. En conférence de presse d’après-match, Xavi a mis ses joueurs face à leurs responsabilités.

"Je suis en colère"

"Je suis en colère, nous n'avons pas bien joué, nous ne savions pas attaquer, nous n'étions pas à notre niveau. Nous faisons des erreurs qui ne devraient pas être commises. On doit être une équipe plus compétitive que ça", a lâché l’entraîneur blaugrana avant de rappeler à ses joueurs l'objectif de fin de saison. "Nous avons perdu une finale. Il reste encore sept matchs et nous devons nous qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine."

Les commentateurs de l'émission El Chiringuito ont été outrés de la réaction du coach du Barça et l'ont repris de volée. « Xavi nous a vendu de la fumée, a rétorqué le spécialiste du Real Madrid Edu Aguirre. Il devrait parler avec plus de respect. » En plus du véhément Josep Pedrerol, son homologue Iñaki Cano en a rajouté une couche : « L’effet Xavi n’existe pas, seules les recrues du mercato hivernal existent. » Héros hier, Xavi a tout l’air du condamné aujourd’hui...

"We need to react"



