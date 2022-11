FC Barcelone : Xavi annonce déjà la couleur pour l’après-Mondial !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Alors que la Coupe du monde au Qatar vient de débuter et que les championnats ne reprendront pas avant un mois, le Barça a terminé la première partie de saison à la première place de la Liga mais a été reversé en Ligue Europa suite à son élimination en phase de poules de la Ligue des Champions.

"Nous allons concourir pour tout"

Présent ce lundi au Santander Work Café à Barcelone où il a présenté une nouvelle édition de son campus d'été, l'entraîneur blaugrana, Xavi, a réitéré les objectifs du Barça pour la fin de saison. "De très grandes attentes ont été générées et tout dépendra des résultats. Nous sommes leaders de la Liga et nous allons concourir pour tout. Les choses ont été bien faites et je suis positif. Nous allons nous battre pour la Ligue Europa et aussi pour les compétitions nationales."

