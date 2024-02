FC Barcelone : Xavi attend une équipe ambitieuse face au Napoli

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il veut des joueurs enthousiastes

"Pour demain, nous avons de l'enthousiasme et de l'espoir. Ce sont les ingrédients nécessaires pour réussir une grande performance contre une équipe de Naples qui a changé d'entraîneur avant le match. Ce n'est pas facile de préparer une rencontre comme celle-ci. Nous affrontons l'actuel champion d'Italie. Je ne nous considère pas comme favoris, je pense que c'est du 50/50. Je sais que nous devons montrer sur le terrain que nous sommes meilleurs que Naples, demain et dans quelques semaines, le reste n'a pas d'importance."

La C1, scène parfaite pour se mettre en valeur

"Pour Lewandowski, pour Frenkie (De Jong), pour Pedri... La Champions League est une scène parfaite pour montrer leur talent, leur personnalité... Pour moi aussi en tant qu'entraîneur. Robert est un leader, il a encore montré ce qu'il est."

"Demain est un jour pour s'amuser et surtout pour être compétitif"

Il soutient De Jong dans ses critiques à la presse

"Eh bien, Frenkie a parlé franchement, je le comprends parfaitement. Je veux dire, je comprends que tout footballeur ou personne à Barcelone se sent lésé, oui, parce que les mensonges sont souvent répandus. Je comprends totalement, je comprends la colère de Frenkie. Pour moi, c'est un joueur clé. Maintenant, avec moi comme entraîneur, il est un joueur clé et j'espère qu'il le sera de nombreuses années à Barcelone, mais cela dépend du club. Je sais qu'il est heureux ici, il était très content de nous et il est un acteur clé pour moi, pour mon projet."

Rien à prouver pour lui ou pour l'équipe

"Nous ne jouons pas pour faire taire les gens, nous jouons pour les gens qui aiment le club. Demain est un jour pour s'amuser et surtout pour être compétitif."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Xavi : "Pour Lewandowski, pour Frenkie, pour Pedri... C'est une scène parfaite pour montrer leur talent, leur personnalité... Pour moi aussi en tant qu'entraîneur. Robert est un leader, il a encore montré ce qu'il est. " — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) February 20, 2024

Podcast Men's Up Life