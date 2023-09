FC Barcelone : Xavi s'enflamme pour Cancelo et Felix, s'énerve pour Silva et donne une note au Mercato

"Osasuna est un concurrent sérieux, ils se débrouillent très bien. Ce sera un match compliqué."

"Le latéral droit est renforcé avec l'arrivée de Joao Cancelo qui peut jouer des deux côtés. Il voulait venir au Barça dès janvier. Joao Felix est un grand talent qui a fait un gros effort pour venir au Barça. Cancelo et Felix sont bien physiquement."

"Sur le papier, je suis très content. Un très bon travail a été fait et, compte tenu de la situation économique, nous nous sommes bien renforcés. Le mercato a été 10/10 même si on pourra baisser la note selon la saison. Il y a eu des moments stressants mais c'est fini."

"Les trois derniers départs sont des départs demandés par les joueurs eux-même."

"On a comme objectif d'être premier du groupe de la Ligue des Champions mais ça sera compliqué. On doit être compétitif en Champions, c'est une obligation."

"Pourquoi me parler de Bernardo Silva ? Il n'est pas mon joueur."

❝ João Félix fits in 100%. He is a natural talent. He scores and he can make the difference. He's a versatile player who can operate anywhere in attack. ❞