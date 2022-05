FC Barcelone : Xavi dévoile le nom de sa meilleure recrue hivernale

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors que le FC Barcelone a recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang lors du dernier mercato hivernal, on sait qui est la meilleure recrue hivernale aux yeux de Xavi.

Ferran Torres, le chouchou de Xavi

Il s'agirait de Ferran Torres, selon les informations du journal espagnol, AS. Xavi l'aurait reconnu à son entourage et considérerait l'ancien joueur de Valence et de Manchester City, qui a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en 22 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis son arrivée en Catalogne, comme essentiel dans son projet.

Xavi lo tiene claro: Ferran es el fichaje de la temporada https://t.co/8bFW4FudFt vía @diarioas — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) May 3, 2022

Pour résumer L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, aurait reconnu à son entourage que Ferran Torres est sa meilleure recrue hivernale et le considérerait comme essentiel dans son projet.

Fabien Chorlet

Rédacteur