FC Barcelone : Xavi donne des nouvelles de ses blessés avant Francfort et refuse de parler de Lewandowski

Francfort

"Pour eux, c'est le match le plus important de leur histoire. Nous devons être à la hauteur de cette envie, de cette motivation qu'ils ont de jouer contre le Barça."

Piqué

"On verra comment il se sent. Cela dépend de la douleur et s'il n'est pas à 100% c'est difficile pour lui de participer. Même si nous connaissons tous son niveau d'engagement."

Fati

"C'est une question qu'il se sente bien. Il s'entraîne très bien, pratiquement à 100% et c'est important. On ne fixe pas de jour, c'est à lui de nous quand il est prêt."

L'objectif de gagner la Ligue Europa

"Passer demain signifie faire un pas en avant, pour tout le groupe. Au début de la saison, le rêve était la Ligue des Champions mais c'est la réalité et nous sommes très excités de gagner la Ligue Europa. Bien sûr, j'aimerais être en Ligue des Champions mais gagner la Ligue Europa serait important non seulement pour moi en tant qu'entraîneur, mais aussi pour les joueurs."

La qualification du Real Madrid

"Ce qui s'est passé hier me fait penser que la Liga n'est pas si loin de la Premier League. En ce moment, il y a deux équipes espagnoles en demi-finale de la Ligue des Champions."

La piste Lewandowski

"Je comprends la question, mais ce n'est pas le moment de parler de Lewandowski, que je respecte beaucoup et qui est un grand joueur. Mais nous devons nous concentrer sur le match de demain."

Pour résumer L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, était présent ce mercredi en conférence de presse à la veille du quart de finale retour de la Ligue Europa face à l'Eintracht Francfort.

