FC Barcelone : Xavi éjecte 3 joueurs et fait la morale au vestiaire avec Dembélé

Le FC Barcelone s’est incliné à domicile contre Cadix (1-0), à l’occasion de la 32ème journée de Liga. Une défaite qui anéantit presque toutes les chances du club catalan de se voir sacré champion d’Espagne en fin de saison. Et un revers qui n’a pas du tout plu au coach du Barça, Xavi. Ce dernier n’a pas manqué de le souligner à ses joueurs après la rencontre. Selon “El Chiringuito“, au lendemain du match, Xavi a parlé à tout son effectif avant une séance d’entraînement.

Le coach espagnol a demandé à son vestiaire de montrer plus d’envie sur le terrain mais ne veut pas voir ses joueurs se faire emporter par leurs émotions. Une réaction est donc fortement attendue contre la Real Sociedad. Toujours selon le média espagnol, en plus d’un long discours devant l’ensemble de son groupe, Xavi a pointé du doigt trois joueurs dont l’apport défensif a été trop insuffisant : Memphis Depay, Frenkie De Jong et Clément Lenglet.

La prestation défensive des trois joueurs cités n’a pas du tout plu à Xavi, qui veut plus que jamais recruter un défenseur central pour la saison prochaine. Le coach catalan a même érigé Ousmane Dembélé en exemple pour leur montrer ce qu'il attendait d'eux, à savoir être impliqué à 100% dans le projet même en cas d'avenir personnel incertain.

