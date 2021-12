FC Barcelone : Xavi enrage après la défaite face au Bétis, Gavi à l'hôpital

Touché à la tête et sonné à la 30e minute du match entre le Barça et le Bétis Séville (0-1), Gavi a été conduit à l'hôpital. Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, le club catalan a confirmé l'information en se référant au « protocole » pour une possible commotion cérébrale.

Optimiste, Sport précise toutefois que cela ne remet pas encore en cause la présence du milieu de 17 ans la semaine prochaine lors du choc décisif de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Un match important pour le FC Barcelone, qui pourrait bien être reversé en Ligue Europa en cas de défaite...

