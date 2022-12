FC Barcelone : Xavi enregistre un retour important grâce à la Coupe du monde

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

A toute chose malheur est bon, dis le proverbe. Cela se vérifie avec l'élimination précoce de l'Uruguay, pourtant vainqueur de son dernier match de poules contre le Ghana (2-0) mais tenu en échec par la Corée du Sud (0-0) lors de son entrée puis battu par le Portugal (0-2). Luis Suarez en a pleuré, lui qui disputait son dernier Mondial à 35 ans, mais Ronald Araujo va bien profiter de cette coupure involontaire, puisque trois semaines le séparent de la reprise de la Liga avec le FC Barcelone.

Blessé à une cuisse et opéré fin septembre, le grand défenseur a été au centre d'une bataille entre le Barça et l'Uruguay. Les Catalans ont accepté qu'il soit convoqué pour la Coupe du monde, à condition que le staff de la Céleste suive à la lettre son protocole de récupération. Voyant que ce n'était pas le cas, que les médecins uruguayens forçaient la dose pour qu'il soit apte pour le premier tour, les Blaugranas ont menacé de porter l'affaire devant la FIFA. Au final, Araujo n'a pas joué une minute au Qatar. Et il est déjà rentré à Barcelone, où il va poursuivre sa réathlétisation. Xavi bénéficiera un joueur frais et opérationnel pour le derby barcelonais le 31 décembre !