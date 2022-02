FC Barcelone : Xavi envoie un message fort à Dembélé et annonce la date du retour de Depay

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le match contre Naples

"Nous avons joué un grand match contre Naples, nous avons manqué d'occasions et demain nous essaierons d'améliorer cet aspect, sachant que Valence est une grande équipe et encore plus à domicile."

Valence

"Je pense qu'il faut imposer notre rythme dans les matchs, jouer plus vite. Valence est une équipe avec un grand entraîneur, il a fait un excellent travail avec Getafe, et il est maintenant avec Valence. C'est une super équipe. Il est essentiel d'obtenir les trois points à Valence."

Ronald Araújo

"Nous sommes optimistes avec Araújo. Il veut être là, il a beaucoup d'engagement et cela dépend des sensations de l'entraînement mais nous espérons l'avoir demain."

Sergi Roberto

"J'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il devrait continuer au club. C'est une question entre eux de parvenir à un accord. Cela dépend des circonstances économiques mais sportivement, je ne doute pas qu'il devrait être un joueur important pour le Barça."

Ferran Torres

"Nous avons parlé à Ferran, oui. Et nous avons une confiance absolue en lui. Il va faire la différence, je n'en doute pas comme il l'a fait à Valence et en équipe nationale."

Frenkie De Jong

"Frenkie est un joueur autocritique. Il veut toujours évoluer et s'améliorer. Il est l'incarnation du joueur professionnel. Pour moi, Frenkie est un grand joueur. Je pense qu'il a fait un pas en avant depuis notre arrivée. Maintenant, il est plus dynamique, il ne perd pas le ballon, il nous aide en défense et marque des buts. Frenkie doit rester de longues années à Barcelone."

Memphis Depay

"On attend Memphis. Il a fait une rechute et il est pratiquement prêt. Si ce n'est pas demain ça pourrait être à Naples ou contre Bilbao mais on l'attend déjà et son retour sera une bonne nouvelle."

Ousmane Dembélé

"J'ai déjà dit que Dembélé est un plus. Chaque fois que je pense que c'est pratique, nous l'utiliserons. Il a très bien fait contre Naples et je sais qu'il va beaucoup nous aider. La question des sifflets est du passé."

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙎𝙎 𝘾𝙊𝙉𝙁𝙀𝙍𝙀𝙉𝘾𝙀 ⚡️

Manager Xavi Hernández speaks to the media ahead of Sunday's #ValenciaBarça in @LaLigaEn



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/TNWY4kMSzY — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 19, 2022