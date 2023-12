FC Barcelone : Xavi évoque le choc contre Gérone et fait une annonce sur le recrutement

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il est fan de Michel et du jeu de Gérone

"Ce sera un grand match. Nous jouons contre le co-leader mais si on analyse leurs performances, leur classement n'est pas une surprise. Michel est un grand entraîneur, qui a une philosophie similaire à la nôtre. Il veut être protagonistes avec le ballon et ils sont très dynamiques. Ils ont une confiance spectaculaire en eux. Nous devons le féliciter pour son travail. Pour notre part, nous devons continuer sur notre lancée."

Il ne recrutera pas un remplaçant à ter Stegen

"Nous ne recruterons personne. Nous avons confiance en Inaki Pena."

Comme Laporta, il veut conserver les deux Joao

"Si le président a dit qu'on pouvait garder les deux Joao, ça me va. Il n'a rien dit que nous ne savions pas. Nous sommes satisfaits des deux, leur rendement est très élevé. Ils sont heureux et nous aimerions compter sur eux au-delà de cette saison. Tout est très clair avec le président, avec Deco... En tant qu'entraîneur, je souhaite qu'ils restent."

"Nous avons besoin de Gündogan au cœur du jeu"

Il veut que Gündogan reste dans le cœur du jeu

"Nous avons besoin de lui au cœur du jeu. C'est difficile de le voir plus près de la zone d'attaque. Nous souhaitons qu'il soit plus à la construction qu'en pointe. Il ne perd pas le ballon, il est fondamental et réalise un grand travail."

La faute au calendrier pour les blessures

"Les blessures font partie de la compétition. Chaque année, nous parlons de ce sujet mais c'est vrai que cette saison, nous n'avons pas de chance. Si vous regardez les grandes équipes, elles ont toutes cinq ou six joueurs blessés. C'est dû au calendrier et à l'exigence des matches."

