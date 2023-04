FC Barcelone : Xavi a parlé de Messi, de sa prolongation et d'Ancelotti avant le Rayo Vallecano

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le match contre le Rayo Vallecano

"Je sais que ça fait cliché mais le match de demain (mercredi) est très compliqué. C'est une équipe très solidaire, ils font des fautes tactiques et nous mettent mal à l'aise. Ce sont les plus intenses."

Qui pour remplacer Busquets ?

"Eric Garcia est une des options pour occuper le milieu de terrain défensif. C'est une des options, la dernière fois qu'il l'a fait il a très bien joué. On décidera demain. Il y aussi Frenkie de Jong, Marc Casadó."

"Dembélé reviendra samedi"

Des nouvelles de Dembélé et Christensen

"Ousmane Dembélé reviendra samedi et Andreas Christensen aussi. Ils vont très bien tous les deux."

L'avance pour le titre

"Il reste 24 points à jouer et nous en sommes à +11. C'est une distance importante mais pas significative et chaque victoire est un pas de plus."

Les déclarations d'Ancelotti sur le fait qu'il n'y a pas de différence de 11 points entre le Barça et le Real Madrid

"Carlo Ancelotti a raison, absolument raison, et je prends ses paroles comme une éloge."

"Nous avons une très bonne relation avec Messi"

L'aide possible de Tebas pour le retour de Messi

"C'est une question pour le président de la Liga. Il y a certaines règles qui doivent être suivies."

L'hypothèse d'entraîner Messi

"Ce sont des hypothèses. Nous sommes concentrés sur la Liga, rien d'autre. J'aime parler de Leo, nous avons une très bonne relation... mais maintenant c'est l'heure du Rayo."

"Il n'y aura problème pour ma prolongation"

Sa prolongation

"Nous avons discuté avec le président. J'ai une très bonne relation. Il y a des conversations et il n'y aura aucun problème."

Propos retranscrits par le compte Twitter @ActualiteBarca.