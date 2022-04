FC Barcelone : Xavi fait le point sur les dossiers Haaland et Dembélé

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Ce samedi, Sport a publié une interview dans laquelle Dani Alves a expliqué qu'il payerait cher pour recruter Kylian Mbappé, mais pas Erling Haaland, qu'il pense moins complet. Et qu'il n'avait pas à convaincre Ousmane Dembélé vu qu'il joue dans le meilleur club du monde. Deux punchlines sur lesquelles Xavi a été interrogé en conférence de presse en début d'après-midi, à la veille de la réception de Levante en Liga.

A propos du Norvégien, le technicien a déclaré : "Nous verrons ce que nous pourrons faire. A Dani, je pardonne tout. C'est un phénomène. Vous vous plaignez de ne pas avoir de gros titres et avec Dani, vous ne pouvez pas en choisir qu'un. C'est un spectacle aussi bien pour nous que pour vous. Concernant Haaland, la situation financière n'est pas facile". Et au sujet de Dembélé : "C'est un joueur professionnel, impliqué. Peu sont à son niveau dans les un contre un. Il fait attention à lui. Il vit bien au sein du groupe, il n'y a aucun problème. Il nous aide énormément. Je le vois heureux et capable de faire des différences, plus dans la passe que dans les buts. Il a toutes les qualités du monde. C'est un élément fondamental pour l'équipe et pour le groupe".

#FCB 🔵🔴



💥 El técnico del Barça explicó que "tenemos que ser prudentes y cautos" por las condiciones económicas del clubhttps://t.co/VMEKfmr8WD — Diario SPORT (@sport) April 9, 2022

Pour résumer L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, était en conférence de presse ce samedi, à la veille du match contre Levante. Il a notamment répondu à des questions sur la prolongation d'Ousmane Dembélé ou le recrutement d'Erling Haaland.

Raphaël Nouet

Rédacteur