FC Barcelone : Xavi glisse un indice sur son avenir avant Manchester United

Le FC Barcelone se déplace ce soir à Old Trafford pour le choc des 16es de finale retour de Ligue Europa et Xavi évoque ce grand rendez-vous dans le Times. « Old Trafford, c'est un stade motivant. Tout le monde rêve d'y jouer un jour. Ici, tu dois donner le meilleur de toi. J'ai de grands souvenirs en Angleterre », a glissé l'ancien milieu de terrain.

Interrogé sur la possibilité pour lui de coacher un grand club anglais, Xavi a ensuite eu cette réponse : « Non, je n'y pense pas. J'ai le sentiment que le Barça est arrivé assez tôt dans ma carrière d'entraîneur et c'est génial pour moi. Ce n'est que le début. »

