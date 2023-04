FC Barcelone : Xavi parle de Messi et convoque un phénomène contre l’Atlético !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Juste avant de tenir sa conférence de presse, Xavi a surpris tout son monde en convoquant le jeune Lamine Yamal (15 ans) pour la première fois de sa carrière ! « C’est un joueur qui a beaucoup de personnalité, de talent et qui peut marquer une étape dans le club, a-t-il déclaré à son égard. Lamine Yamal a une confiance en lui incroyable, il n'a peur de rien. »

Xavi n'est pas au courant de tout sur Messi

Le coach du FC Barcelone ensuite fait le point sur ses blessés et le mercato à venir. « Ousmane Dembélé est pratiquement guéri. Cette semaine on va le récupérer. Christensen est aussi à presque 100%. Demain on verra si Pedri et Frenkie débutent ou pas, a-t-il ajouté. Le mercato ? Le président m'a dit que tout va bien et qu'il n'y a pas d'inquiétude. On est tranquille (...) Je ne suis pas au courant de toutes les discussions sur Messi. Ce que je dois faire, c'est travailler et penser au match immédiat, pas à l'année prochaine ni aux transferts. Pour moi, ce n'est pas le moment de parler de Messi. »

Enfin, Xavi a évoqué l’adversité de l’Atlético Madrid : « On ne peut pas se relâcher, c’est un match pour réagir, un match pour dire qu'on veut gagner cette Liga. Nous devons être à nouveau reconnaissables, retrouver notre identité... L'Atlético a une super équipe. Cholo forme une super équipe. Nous sommes face à un rival de haut niveau et en état de grâce. C'est peut-être l'équipe la plus en forme en ce moment. »

‼️ Lamine Yamal, primera convocatoria con el primer equipo.



🚨 El joven talento tiene 15 años (2007) y ya se estrena en una lista de Xavi. pic.twitter.com/u57r9p982e — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 22, 2023

