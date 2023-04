FC Barcelone : Xavi parle Mercato et évite une nouvelle guerre avec le Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La claque merengue est du passé « Nous avons analysé le pourquoi des choses. Ce sont nos erreurs spécifiques, surtout dans la première mi-temps. Tu ne peux pas pardonner autant et Madrid te le fait toujours payer très cher. Nous nous n'excusons pas en utilisant les blessés. Dans les grands matches, nous avons manqué de maturité mais nous apprendrons de nos erreurs. Parler de Madrid ne nous sert à rien maintenant. Je ne vais pas entrer dans des guerres. Si nous gagnons la Liga, en affrontant une grande équipe comme Madrid, ce sera une belle saison et on lui donnera beaucoup de valeur. Le Barça encore en construction Pour le moment, on doit encore gagner la Liga. Demain est un match très important. Cette saison, des rivaux comme United, Madrid, Inter ont profité de leurs moments forts, pas nous. Nous sommes en construction et sur notre chemin pour gagner des titres. Beaucoup de choses doivent être améliorées. Nous apprenons et cela nous aidera à mûrir, à mieux concourir, à gagner des duels et à être plus efficaces ».

Le retour d’Abde déjà très attendu

« Abde profite au maximum de son prêt, il fait la différence et nous sommes très contents de lui. Quand il reviendra, nous l'évaluerons et verrons ce que nous ferons mais nous comptons sur lui. Je vois Mateu et Jordi tous les jours, ce n'était pas une réunion d'urgence. Nous sommes très excités par cette Liga, nous ne l'avons pas gagnée depuis trois saisons. Maintenant ce n'est pas le moment de parler de transferts. »

Xavi: "Sur le plan physique, nous sommes l'équipe qui court peut-être le plus, nous faisons le plus de sprints... Certaines données nous ont été données et nous sommes les premiers en tout" — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) April 9, 2023

Pour résumer Xavi a profité de sa présence en conférence de presse à à partir de 13 heures pour donner des nouvelles de l'effectif du FC Barcelone à la veille de la réception de Gérone, au Camp Nou, en clôture de la 28e journée de Liga (21h).



Bastien Aubert

Rédacteur