FC Barcelone : Xavi pleure la blessure de Pedri et chasse une option pour le remplacer !

Sur la blessure de Pedri

« C'est toujours malheureux de se retrouver sans un joueur et Pedri est très important, vital. Il fait la différence, il contrôle le tempo, il est transcendant. Il est temps de donner l'alternative aux autres pour qu'ils prennent confiance. Il y aura des moments pour tout le monde, ils doivent être prêts, c'est ce que je leur dis toujours. J'espère qu'il ne nous manquera pas autant que la saison dernière ».

Une rotation à venir face à Cadiz

« Peu importe comment se serait déroulé le match aller contre Manchester United, nous aurions fait des rotations. Pas seulement pour jeudi. La charge de travail est très élevée et il y a des gens qui travaillent dur ».

L'heure de Pablo Torre

« Tout le monde doit être prêt à sortir. L'exemple est Kessie, il a su attendre et avoir de la patience, sans faire de mauvais visage. Il s'est entraîné et maintenant c'est son heure. C'est un exemple extraordinaire (…) Concernant Pablo Torre, il est prêt et il doit être prêt parce que l'équipe peut avoir besoin de lui à tout moment. Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est le football, il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas (…) Après c'est plutôt un meneur de jeu, pas un milieu de terrain comme Pedri, Gavi, Frenkie ou Kessie. Il fait la différence près de la surface de réparation ».

Sur la période actuelle de Robert Lewandowski

« Il est dans un très bon moment de forme, mais avant il était extraordinaire. Peut-être que nous devons insister davantage sur lui, chaque ballon qu'il reçoit, il le rend bien. Peut-être que nous devons jouer plus avec lui ».

Son soutien à Raphinha

« C'est celui en qui j'ai le plus confiance. C'est le meilleur passeur de l'équipe, il marque des buts, en un contre un il est plus audacieux. Il est extraordinaire. Quand il y avait plus de critiques, je n'avais aucun doute sur le fait qu'il allait réussir ».

Son aversion pour le 4-4-2

« Je n'ai jamais utilisé le 4-4-2 dans ma vie d'entraîneur. On attaque d'une façon et on défend d'une autre. Jamais, jamais. Je n'ai pas travaillé avec ça et je n'aime pas ça. Avec n'importe quelle photo d'équipe, je n'irais jamais avec un 4-4-2. Parfois, nous pouvons jouer avec deux ailiers purs ou non. Cela dépend du match, de l'adversaire, de la façon dont nous arrivons..... Avoir des alternatives nous rend plus forts ».

Sur l'éloge de ses pairs

« C'est toujours bien, on aime être apprécié pour son travail. Ce que je veux, c'est que l'équipe soit à l'aise, que nous gagnions comme nous le voulons. Quand ça sort, on se sent encore plus satisfait ».

Le « cas Negreira »

« On le traite de la meilleure façon possible, même avec quelques blagues. Nous nous sommes concentrés sur notre travail. Nous n'en avons pas discuté en tant que groupe, et nous n'en avons pas parlé non plus ».