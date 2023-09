FC Barcelone : Xavi remet déjà João Félix à sa place

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Intéressé par João Félix depuis plusieurs mercatos, le FC Barcelone a réussi à obtenir son prêt à la toute fin du mercato estival. Après un prêt peu concluant à Chelsea lors de la deuxième partie de saison dernière, l'attaquant portugais va tenter de se relancer chez les Blaugrana. Mais João Félix serait loin d'être la première option en attaque dans la tête de Xavi.

João Félix, quatrième dans la hiérarchie des attaquants ?

Et pour cause, selon les dires du journaliste espagnol de l'émission El Chiringuito TV, Eduardo Inda, le joueur prêté par l'Atlético Madrid ne serait même pas la troisième option. Et l'entraîneur du Barça lui aurait clairement dit. Comme Xavi veut jouer en 4-4-2 cette saison, on imagine donc que João Félix est pour l'heure derrière Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Raphinha dans la hiérarchie des attaquants.

😯 "Xavi le dijo a Joao Félix que no era ni la tercera opción". 😯



Lo está contando #INDA en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/aQJOoCte0H — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 4, 2023

