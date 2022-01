FC Barcelone : Xavi remet Memphis Depay à sa place avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Alors que le FC Barcelone affronte le Real Madrid, ce mercredi (20h) à Riyad (Arabie Saoudite), en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, Xavi était présent ce mardi en conférence de presse.

L'occasion pour l'entraîneur blaugrana d'évoquer notamment le cas de Memphis Depay, qui a fait son retour sur les terrains samedi dernier face à Grenade (1-1). "Memphis Depay aura le même rôle que tout le monde. Ceux qui gagnent leur place vont jouer. Cela passe par la qualité, pas par les noms", a lâché Xavi devant la presse, expliquant clairement que l'attaquant néerlandais était logé à la même enseigne que ses coéquipiers.

