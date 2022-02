FC Barcelone : Xavi se donne quatre jours pour trancher le cas Dembélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone aurait toutes les raisons d'être satisfait de son mercato hivernal puisqu'avec peu, il a fait beaucoup, à savoir faire revenir Dani Alves, Adama Traoré et recruté Ferran Torres ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang (même si l'officialisation n'est pas encore tombée). Hélas pour les Blaugrana, il y a le problème Ousmane Dembélé, qui est loin d'être réglé. Ils ont tout fait pour pousser le Français vers la sortie mais celui-ci a refusé, vraisemblablement parce qu'il s'est déjà mis d'accord avec un autre club pour l'été prochain. Il a également refusé de résilier son contrat.

Que faire de Dembélé jusqu'au 31 mai ? Les dirigeants barcelonais voudraient faire payer son choix à Dembélé en le laissant en tribunes. Mais le quotidien Sport révèle que Xavi n'est pas forcément de cet avis. Pour avoir été joueur, il sait combien il est dur pour un footballeur d'être mis à l'écart pendant quatre mois. En outre, il sait que Dembélé reste un excellent joueur. Il s'est donc donné quatre jours, soit jusqu'à sa prochaine conférence de presse, à la veille du choc contre l'Atlético Madrid, pour prendre une décision. D'ici là, il va discuter avec tout le monde pour être sûr de ne pas se tromper. Si Dembélé fait son retour dans le groupe barcelonais pour affronter les Colchoneros, cela voudra dire qu'il aura une chance de se montrer d'ici mai. S'il n'y figure pas, la suite de la saison risque d'être longue pour lui...

Dans quatre jours, Dembélé saura...

