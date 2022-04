FC Barcelone : son sentiment, le prochain match, les arbitres… Xavi avait beaucoup à dire avant la Real Sociedad.

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Sa colère après Cadix

« Je ne sais pas si vous pouvez parler de colère, mais je leur ai dit les choses clairement que ce manque de foi et de mentalité ne pouvait pas se répéter. »

La Real Sociedad

« La Sociedad est un rival direct...C'est notre réalité. Il y a quelques semaines, nous nous sommes enthousiasmés à l'idée de nous battre pour la Liga, qui est maintenant loin et nous devons nous battre pour la deuxième place. Demain, c’est une finale, un match à 6 pts. La Real Sociedad est un adversaire différent de Cadix, Frankfurt et Levante. C'est une excellente équipe et ils ont un excellent entraîneur. »

La fin de saison

« Je ne change pas mon discours. Depuis que je suis arrivé en novembre, j'ai dit que l'objectif principal était d'être en Ligue des champions l'année prochaine. »

Les arbitres

« Je fais confiance à leur honnêteté, je l'ai toujours dit. Je ne suis pas inquiet à ce sujet car nous n'allons ni en profiter ni le contraire. À long terme, l'équilibre devient le même pour tout le monde ... Je préfère penser cela. »

L’état d’esprit

« Nous devons être plus humbles que jamais. C'est une déception, oui, mais nous devons nous concentrer sur le fait que l'objectif est d'atteindre la deuxième place. »

Sur Piqué

« Dans le domaine extra-sportif, ça va. Il est comme ça. Il aime être au cœur de l’attention. Nous sommes des antagonistes. Je préfère être plus prudent, lui il ne l'est pas tellement. Mais c'est Pique. S'il est distrait, je suis le premier à le lui dire. Mais ça lui donne de l’énergie, c'est comme une drogue. Cela vous donne de l'adrénaline. »

Les récentes contre-performances

« Cela dépend du match. Je pense que contre Leavante on a joué pour gagner. C'est vrai que l’élimination face à l'Eintracht n'a pas été bon. Et contre Cadix, je pense que c'était un problème mental. On ne peut pas dire qu'il y ait une raison spécifique. Il faut faire face à la réalité et serrer les dents pour décrocher la deuxième place qui nous donnerait accès à la Super Coupe.

Le mercato

« Les dirigeants continuent de travailler pour des renforts pour l'avenir. Il faut aussi trouver une formule pour inscrire tous les joueurs qui pourraient entrer dans l'équipe. »

Sur Pedri

« Pedri est un joueur essentiel pour nous, l'un des milieux de terrain au monde qui comprend le mieux notre idée. C'est une perte très importante, tout comme celle d'Ansu. »

Quelles choses améliorer

« Peut-être qu'il y a des moments où on pense que ça va être facile et ce n'est pas comme ça. On a manqué d'envie et de foi. Le jeu était bon, mais prendre de l'avance sur ces équipes change la vie et le jeu. »

Pour résumer Xavi était présent en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement du FC Barcelone à Anoeta pour affronter la Real Sociedad lors de la 33e journée de Liga (21h30). Le technicien catalan a évoqué son infirmerie.

