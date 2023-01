FC Barcelone : Xavi voit grand pour une pépite du Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ces derniers jours, le jeune Lamine Yamal était présent avec le groupe professionnel du FC Barcelone pour préparer le Derby contre l'Espanyol, match de reprise après la Coupe du monde. À à peine 15 ans, le jeune ailier espagnol est plein de prouesses, lui qui évolue avec les U19 du Barça. Xavi, l'entraîneur des Blagrana, s'est d'ailleurs prononcé sur le potentiel de Lamine Yamal.

« C'est un talent très important »

« Lamine Yamal est un talent, nous avons un projet pour lui, je pense qu'il peut réussir, il a des qualités », a confié Xavi en conférence de presse. « Il s'est déjà entraîné avec nous et vous voyez déjà un talent naturel formidable, je pense que c'est un talent très important et à l'avenir, nous pouvons avoir un grand footballeur ». Quelques jours auparavant, Alejandro Baldé avait lui aussi mentionné les qualités de Lamine Yamal : « Il est très bon et il a un bel avenir. C'est un très bon joueur, le plus grand talent de la Masia à côté de Gavi ».