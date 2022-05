FC Barcelone : Messi, Griezmann, Laporta, Koeman règle encore ses comptes

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le temps passe, mais la décision ne se digère pas. Et Ronaldo Koeman, écarté du banc de touche du FC Barcelone par le président Laporta il y a plusieurs mois, éprouve toujours des difficultés pour comprendre. Du moins, il aimerait bien qu'on loue son travail et ses efforts au cours d'une période compliquée, notamment sur le plan économique, au Barça.

Des propos tenus lors d'un congrès mondial sur les entraîneurs. "Ça fait toujours mal quand on ne peut pas finir ce qu'on voulait finir, le contrat ou plus d'années. Je pense que les gens qui connaissent le football, le club, qui connaissent la situation économique du Barça, pensent que pour eux j'ai fait un bon travail. Je ne parle pas d'un excellent travail, ni d'un mauvais travail. Je pense que c'était un bon travail dans une situation très compliquée pour le Barça. Et la situation s'avère toujours très compliquée. J'espère que le Barça pourra revenir à ce qu'il était avant, mais les gens qui connaissent, savent parfaitement que ça a été une situation très compliquée où moi, en tant qu'entraîneur, j'ai tout fait pour le club et j'ai accepté des choses de la part du club pour améliorer la situation économique, comme laisser partir Griezmann pour l'Atlético de Madrid. Je n'ai jamais pensé à moi, j'ai toujours fait des choses pour le Barça. En fin de compte, dans le monde, vous avez des gens pour et contre vous."

