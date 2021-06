FC Barcelone : Lionel Messi s'empare d'un record très cher à Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L’Argentine a connu des débuts mitigés en Copa América cette nuit contre le Chili. Alors que le Paraguay a nettement dominé la Bolivie (3-1), les joueurs de Lionel Scaloni ont été tenus en échec (1-1). Pourtant, Lionel Messi s’est déjà distingué avec un coup-franc magistral dont il a le secret peu après la demi-heure de jeu.

Ce but marque un tournant dans la petite guerre qu’il se livre à distance avec Cristiano Ronaldo. Marca rappelle en effet que Messi est devenu à cette occasion le joueur en activité ayant marqué le plus de coups-francs avec 57 réalisations (50 avec le FC Barcelone et 7 avec l’Albiceleste).

CR7, qui jouera contre la Hongrie ce soir (18h), est bloqué à 56 (13 avec Manchester United, 32 avec le Real Madrid et 11 avec le Portugal). Ce qui peut le plus frapper, c’est que l’attaquant de la Juventus Turin possédait une large avance sur son rival argentin en 2017 (49 contre 31). Depuis, « La Pulga » a non seulement réussi à combler son retard mais a donc également pris une petite avance. On attend désormais la réponse de Ronaldo.