Girondins : l'ASSE, Dijon, Davitashvili... Guion était offensif

La défaite à Saint-Etienne

« J’étais surpris d’entendre qu’on était fatigué. J’ai regardé les données. On a couru plus que Saint-Étienne, et on a fait plus de sprint que Saint-Étienne. Ce n’est pas là-dessus qu’on a perdu le match. On fait un très bon début de match et on doit punir notre adversaire sur ce début de match. L’efficacité qu’on a eue contre le PFC on ne l’a pas eu cette fois-ci alors que nous avons eu les situations. On était plus proche du 1 à 1 que du 2 à 0. C’est un manque d’agressivité et de caractère qui nous a manqué. »

Dijon, un adversaire qu'il redoute

« Dijon a très bien démarré et a affiché des ambitions très tôt dans ce championnat avec ce premier match en gagnant contre Saint-Étienne à domicile. Là, il y a un trou de résultat. Dans la manière et les moyens, ils peuvent gagner à Sochaux. Ils sont sur un déficit de résultat, mais pas dans les moyens. Ils ont de l’expérience, des jeunes et des garçons qui connaissent bien la Ligue 2. C’est une équipe cohérente qui change peu de systèmes. Il faut aborder le match de Dijon avec une grosse détermination. Avec une issue favorable, on se dira qu’on a fait un bel été avec toutes les péripéties qu’on a connu. Pour ça, il faut réagir de suite et l’emporter contre Dijon. On aura fait 1/4 de championnat, et on pourra faire un premier bilan même si on n’a pas totalement intégré les nouveaux. C’est pour cette raison que ce match est déterminant. »

Zuriko Davitashvili est qualifié

« C’est une bonne nouvelle pour les Girondins. Il va nous amener sa qualité technique, son déséquilibre et ses qualités offensives. Il est adroit devant le but. On est content qu’il intègre le groupe samedi. Il doit piger nos principes et nos circuits pour mettre ses qualités au service du collectif. Il doit apprendre à jouer avec les autres. Il apprend depuis deux semaines. Il est totalement tourné vers le collectif et n’est pas dans l’excès individuel. Il est toujours disponible et ouvert. Je pense qu’il devrait vite s’adapter et faire l’unanimité. Je n’ai pas eu Willy Sagnol (sélectionneur Géorgie) pour sa venue. C’est Admar qui me l’a proposé. »