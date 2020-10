Juventus – FC Barcelone (0-2) : la faim de Messi a laissé bouche bée un coach de légende

Mercredi soir, le FC Barcelone s'est imposé face à la Juventus de Turin (2-0). Un succès marqué du seau de Lionel Messi. Auteur d'un but sur penalty, l'Argentin a été brillant et surtout on l'a senti regonflé à bloc par la démission de Josep Maria Bartomeu quelques heures plus tôt.

Pour la première fois depuis de longs mois, la Pulga a fait preuve d'exubérance sur le pré, allant même jusqu'à faire un « câlin » à son entraîneur Ronald Koeman. Une motivation nouvelle qui n'est pas passée inaperçue en Italie. Notamment chez l'ancien coach désormais consultant Fabio Capello.

Capello a vu un Messi qui coure comme jamais

Sur Sky Italia, l'entraîneur transalpin a salué la prestation de Lionel Messi, qui, malgré son âge avancé, n'avait que rarement démontré autant de faim sur les dernières saisons : « J'ai vu un Barça super dynamique et agressif, en plus de la qualité connue avec un Messi que je n'avais jamais vu courir autant avant ».

Comme chacun le sait : un Messi qui galope et se sacrifie pour les autres sur le terrain est un Messi heureux...