Juventus, FC Barcelone : même la sœur de Cristiano Ronaldo humilie Messi...

Auteur d'un doublé sur penalty, Cristiano Ronaldo a largement remporté son duel avec Lionel Messi sur la pelouse du Camp Nou lors de FC Barcelone – Juventus de Turin (0-3). Si le quintuple Ballon d'or portugais n'en a pas rajouté dans ses propos face face à son grand rival, d'autres l'ont fait pour lui... à commencer par sa grande sœur Elma Aveiro.

Sur Instagram, l'aînée de CR7 a partagé un dessin très provocateur envoyant par un fan de la star de la Juve et mettant en avant de manière biblique, dans une église, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On y voit la star du Barça se prosterner devant la célébration de l'attaquant vedette de la Juve avec le message suivant : « Mon roi, le meilleur de tous les temps, la fierté de ma vie ».

Un message d'amour à Cristiano autant qu'une déclaration de guerre à Léo Messi, lequel traverse une période très délicate sportivement marquée par une envie exprimée comme rarement de quitter le Barça à l'issue de son présent contrat...