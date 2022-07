Le Barça et le Real Madrid s'imposent, Dembélé et Benzema brillent encore

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone et le Real Madrid se sont imposés cette nuit respectivement contre les New York Red Bulls (2-0) et face à la Juventus Turin (2-0). Ousmane Dembélé (40e), sur un service de Raphinha, et Memphis Depay (87e) sont les deux buteurs blaugrana tandis que c'est Karim Benzema (19e s.p) et Marco Asensio (69e) qui ont inscrit les deux buts de la Casa Blanca, qui disputait son dernier match de préparation avant la Supercoupe d'Europa contre l'Eintracht Francfort. De son côté, le Barça a encore un match amical. Ce sera dimanche prochain face à la UNAM.