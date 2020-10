FC Barcelone : le chouchou de Messi remporte un prix et met un peu plus Griezmann sous pression

À l'image de la saison passée, Antoine Griezmann demeure en difficulté sous les couleurs du FC Barcelone. Pourtant, le champion du monde a vu la concurrence se réduire en attaque : Luis Suarez, le goleador uruguayen, a quitté la Catalogne pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Les observateurs du football espagnol pensaient que ce départ allait libérer "Grizi". Il n'en est rien.

Ansu Fati a été élu joueur du mois de septembre en Liga

Car, depuis la saison dernière, Ansu Fati se révèle un rouage bien plus important dans le jeu barcelonais qu'Antoine Griezmann. Preuve à l'appui, le récent international espagnol a été désigné joueur du mois de septembre en Liga. Un titre qui vient récompenser ses statistiques (3 buts et 1 passe décisive en 3 journées de Liga) et son influence grandissante au sein du Barça. À noter, c'est la première fois que Fati remporte ce prix, et surement pas la dernière. Antoine Griezmann est prévenu.