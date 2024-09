Le FC Barcelone chute à Osasuna, la défaite des choix d’Hansi Flick

Flick choix perdants à 100%

Hansi Flick n’égalera pas le record de Tata Martino de huit succès consécutifs pour démarrer la Liga. L’Allemand avait pourtant conscience du piège à El Sadar, notant les 10 points sur 15 pris par Pampelune sur ses 5 derniers matchs mais il avait privilégié la Ligue des Champions en laissant trop de joueurs au repos.

Dans son coaching en cours de match, on peut s’étonner de certains choix frileux de Flick. Le pire ? On rejoint Omar Da Fonseca qui n’a pas compris la décision de l’Allemand de sortir un Robert Lewandowski (il est vrai pas dans un grand jour) pour faire rentrer un milieu supplémentaire : Marc Casado. A 2-1 alors que l’équipe poussait pour revenir ? Incompréhensible…

Un Barça cata offensivement…

A la pause, les Blaugranas sont rentrés au vestiaire avec deux buts de retard et l’addition aurait pu être plus salée tant on a assisté à un énorme écart d’engagement. C’est bien simple : durant le premier acte, les coéquipiers de Robert Lewandowski n’ont pas tenté une seule frappe alors qu’en face Budimir avait transpercé Inaki Pena de la tête (16ème) avant que Bryan Zagaroza ne s’amuse du remplaçant de ter Stegen d’une roulette (28ème). En deuxième, ce fut beaucoup mieux mais il a quand même fallu une vraie boulette de Sergio Herrera pour que Pau Victor ne réduise la marque sur sa première titularisation (52ème).

… et déséquilibré défensivement

En choisissant de laisser deux titulaires sur quatre au repos en défense (Baldé, Martinez), Flick a déséquilibré sa défense. Si Jules Koundé ou encore Pau Cubarsi ont flanché sur l’ouverture du score de Budimir, ils n’ont pas non plus été franchement aidé par leurs deux nouveaux coéquipiers Sergi Dominguez et Gerard Martin. Le premier nommé a d’ailleurs fait basculer définitivement le match en provoquant le 3-1 sur un tacle mal maîtrisé sur Budimir (71ème).

Un Barça Yamal dépendant

Fut un temps, on disait du Barça qu’il était Messi-dépendant. La Pulga est partie et c’est désormais Lamine Yamal qui porte l’ADN de cette équipe. Après son coup pris en semaine, l’ailier de 17 ans avait été laissé au repos au coup d’envoi en prévision du match face aux Young Boys…Et son entrée fut contrastée à l’image du 4ème but d’Osasuna où il perd la balle devant sa surface et permet à Abel Bretones d’inscrire un « golazo » (85ème) avant d’inscrire un but sublime pour se rattraper (90ème).

