Le FC Barcelone conclut sa saison par une défaite

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le match de ce soir a été un parfait résumé de la saison du FC Barcelone. Du jeu, des occasions, mais peu de réalisme et une défense très poreuse. En première période, les Blaugrana ont dominé mais c'est le Sous-Marin Jaune qui a ouvert le score sur sa première occasion (Pedraza, 41e). En seconde période, une bonne entame a été gâchée par une nouvelle erreur et le deuxième but des visiteurs (Gomez, 55e).

Le Barça conclut donc sa saison par une défaite, qui ne remet toutefois pas en cause sa 2e place. Si on veut voir le verre à moitié vide, on soulignera la saison blanche du FCB, le fait que la Liga ait été perdue dès l'automne, les sorties de route précoces en Champions League, en Coupe du Roi ou en C3. Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein et se dire que la nomination de Xavi le 6 novembre a revitalisé le club. Et que la saison prochaine sera forcément meilleure...

Pour résumer Sans inspiration, le FC Barcelone s'est incliné ce soir sur sa pelouse face au Villarreal (0-2) d'Unai Emery. Un revers qui ne remet pas en cause sa 2e place en Liga ni sa qualification directe pour la Champions League.

Raphaël Nouet

Rédacteur