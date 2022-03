Scénario noir pour le FC Barcelone sur la pelouse d'Elche

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone et Pedri peuvent se mordre les doigts de rentrer aux vestiaires en étant menés. En effet, ils ont dominé Elche de la tête et des épaules pendant 44 minutes mais une passe en retrait mal assurée du milieu de terrain a permis aux locaux d'ouvrir la marque contre le cours du jeu par Fidel (44e). Les hommes de Xavi n'ont vraiment pas été récompensés de leurs nombreux efforts, eux qui se sont procurés une demi-douzaine d'occasions franches.

Pour résumer

Le FC Barcelone est mené sur la pelouse d'Elche à la mi-temps suite à un but plutôt chanceux de Fidel à la 44e minute. L'attaquant vert et blanc a intercepté une remise en retrait hasardeuse de Pedri et a trompé ter-Stegen d'une frappe croisée.