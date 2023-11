Le FC Barcelone domine Porto grâce à ses Portugais, se qualifie et se rassure à moitié

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone a joué à Docteur Jekyll et Mister Hyde ce soir. Abominable en première mi-temps, comme trop souvent cette saison, beaucoup plus sûr de sa force, de son talent, après la pause. Face à un FC Porto comme toujours très agressif mais également entreprenant, les Blaugranas ont été dans le dur durant toute la première demi-heure. Ils ont logiquement concédé l'ouverture du score sur une frappe croisée de Pepê (30e) malgré un bel arrêt préalable d'Inaki Pena. Dans la foulée de ce but, Xavi a procédé à un réajustement tactique en défense. Et Joao Cancelo, aligné dans le couloir gauche ce soir, a égalisé sur un exploit individuel (32e). L'ancien du Benfica, excellent tout le match, s'est permis de chambrer les supporters de Porto lors de sa célébration.

Deux joueurs formés au Benfica ont marqué contre porto

Après la pause, les Barcelonais ont montré plus d'envie, plus d'allant et plus d'intention dans le jeu. Ils ont été récompensés de leur domination à la 57e quand une énième percussion de Cancelo a permis à Joao Félix de marquer d'une frappe croisée. Les deux buts barcelonais ont donc été inscrits par des joueurs portugais formés au Benfica. Douce ironie. Ces trois points permettent au FCB de se qualifier officiellement pour les 8es de finale de la Champions League. Et de se rassurer quelque peu après le faux pas à Vallecas (1-1). Mais beaucoup de joueurs comme Raphinha, Pedri ou Jules Koundé restent encore très loin de leur meilleur niveau. La convalescence sera longue pour les Catalans...

