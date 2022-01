Le FC Barcelone frustré à Grenade à la pause

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

On a vu l'un des effets pervers de la VAR à la 7e minute de ce match entre Grenade et le FC Barcelone. Luuk De Jong venait de marquer un joli but sur une tête croisée mais il semblait en position de hors-jeu au départ. L'arbitre a donc refusé cette ouverture du score. Sauf que la VAR a montré, après de longues minutes, qu'au moment du centre, le Néerlandais était en position licite. Mais comme tout l'enthousiasme de l'action était retombé, les arbitres dans le camion ont trouvé un très léger hors-jeu d'un autre joueur sur l'action précédente pour justifier le fait que le but était refusé.

Dommage car avec une ouverture du score rapide, la rencontre aurait été moins fermée. Il n'y a plus de grosse occasion lors des 38 minutes suivantes. A signaler qu'avant la partie, El Mundo Deportivo avait assuré que l'entente Dani Alves-Ousmane Dembélé serait l'une des clefs de la partie. Eh bien, si le Brésilien a assuré, le Français a encore une fois raté à peu près tout ce qu'il a entrepris. Il paraît que ses dirigeants veulent l'envoyer en tribunes s'il ne prolonge pas bientôt. Xavi ne devrait pas attendre pas perdre de temps !