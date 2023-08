Le grand jour pour Kepa au Real Madrid, le FC Barcelone se lance pour Cancelo

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : Kepa et son voyage jusqu'à Madrid

Si les négociations entre Chelsea et le Real Madrid pour le recrutement de Kepa Arrizabalaga sont allées relativement vite, cela fait des années que l'ancien gardien de Bilbao est dans le viseur des Merengue. En 2017, il avait été à deux doigts de s'engager avec eux mais Zinédine Zidane avait refusé, préférant faire confiance à Keylor Navas.

AS : six semaines d'absence pour Güler

On parle beaucoup des blessures de Courtois et Militao au Real Madrid, mais Arda Güler a été le premier à inaugurer la série noire. Le Turc a été opéré du ménisque et sera absent pour six semaines.

Du côté de la presse catalane

Sport : c'est parti pour Cancelo

Le FC Barcelone va formuler une première offre à Manchester City pour Joao Cancelo. Le recrutement d'un latéral droit est la grande priorité de Xavi pour cette fin de mercato et le Portugais est sa cible privilégiée. Les Blaugranas, comme pour Bernardo Silva, proposent un prêt avec option d'achat obligatoire.

