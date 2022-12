Le Real Madrid a une priorité absolue pour juin, le FC Barcelone s'avoue vaincu pour Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Marca : Bellingham, priorité absolue

Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne consacre sa Une à une déclaration du Gallois John Toshack, ancien entraîneur du Real Madrid et de la Sociedad, entre autres, au sujet de l'Iranien Amir, qui pourrait être exécuté dans son pays pour avoir protesté contre le régime en place. Une situation tragique qui occulte un peu tout le reste et notamment le fait que les Merengue font tout leur possible pour recruter Jude Bellingham (Borussia Dortmund) en fin de saison.