Le vestiaire du Barça commence à lâcher Xavi, le Real Madrid compte les jours pour Mbappé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La presse catalane

Sport : "Le Barça manque de leaders"

On commence par Sport, qui s'attarde en Une sur le manque de leaders au sein de l'effectif du FC Barcelone et nous apprend que les joueurs et le staff blaugrana se seraient réunis ce mardi pendant un bon moment avant le début de l'entraînement.

Mundo Deportivo : "Thérapie de groupe"

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo. De son côté, ESPN croit savoir qu'une partie de l'équipe du Barça aurait perdu confiance en Xavi.

La presse madrilène

Marca : "Or liquide"

Du côté de la presse madrilène, Marca fait sa Une sur le sacre de l'équipe espagnole de water-polo lors des Championnats du monde 2024 et affirme qu'il n'y aurait rien de nouveau dans le feuilleton Kylian Mbappé. Le Real Madrid continuerait d'attendre et de compter les jours.

AS : "Bain d'or"

Enfin, AS s'attarde sur le palmarès de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur du Real Madrid et annonce que si Joan Laporta décide de licencier Xavi, ce dernier devrait partir gratuitement et voudrait renoncer à toutes ses cotisations pour le reste de son contrat afin de pas causer d'autres problèmes financiers au Barça.

