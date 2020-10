Liga : Celta Vigo - FC Barcelone, les compos (Koeman prend les mêmes et recommence)

Après avoir réalisé des débuts très prometteurs en Liga dimanche soir contre Villarreal (4-0), le FC Barcelone remet le couvert ce soir contre le Celta Vigo. L'estadio Balaidos ne réussit guère aux Catalans depuis quelques années. Après le confinement, ils y avaient concédé un 2-2 qui avait ruiné leurs chances dans la course au titre et provoqué des étincelles entre Lionel Messi et l'adjoint de Quique Setién.

Pour ce déplacement tout sauf simple, Ronald Koeman a décidé d'aligner le même onze de départ. Soit le quatuor offensif composé de Lionel Messi (à droite), Philippe Coutinho (dans l'axe), Ansu Fati (à gauche) et Antoine Griezmann (en pointe). Ces quatre-là ont passé quatre buts en une mi-temps à Villarreal. Seront-ils aussi en verve ce soir ?

Celta : Villar - Mallo, Aidoo, Murillo, Fontán, Olazo - Tapia, D. Suárez, Veiga - Aspas, Mor

FCB : Neto - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong - Messi, Coutinho, Ansu - Griezmann