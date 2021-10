Liga, Real Madrid - Barcelone : les déclarations de Ronald Koeman risquent de ne pas plaire aux supporters du Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Koeman ne se facilite décidément pas la tache. Déjà critiqué avant la rencontre pour les prestations de son équipe, ses sorties médiatiques ne sont franchement pas une réussite. Le Néerlandais s’est encore une fois illustré en se satisfaisant du contenu du match de son équipe face au Real Madrid (défaite 1-2 face à l’ennemi juré). « C'est difficile ce résultat parce que nous avons fait des mérites suffisants pour qu'il soit différent, surtout en première période. Une occasion très claire pour le 1-0, et derrière ils marquent 0-1. Après, ce fut difficile, car ils ont défendu et on savait que leurs contre-attaques étaient dangereuses » - a lâché l’ex sélectionneur des Pays-Bas.

« En première période, on a été bons »

Le coach du Barça a notamment pointé du doigt la première période de son équipe qu’il a jugé satisfaisante tout en tentant de charmer les supporters. « Le public a été phénoménal jusqu'à la dernière seconde, on a essayé, mais on n’a pas eu le résultat que l'on voulait. En première période, on a été bons. On a eu beaucoup de possession du ballon » - a-t-il rajouté. En conférence de presse il a ouvert le bal en affirmant "Nous avons prouvé que nous n'étions pas inférieurs au Real Madrid, mais le jeu du premier but change beaucoup. Nous avons montré que nous sommes plus près de gagner un gros match". Pas sur au vu du match et de l’exigence des supporters du Barça, que ces derniers soient du même avis que leur entraineur. La principale raison du non licenciement de Koeman serait lié à l’indemnité colossale que devrait lui verser le FC Barcelone en cas de licenciement, plus de 10 millions d’euros précise Foot Mercato. Affaire à suivre… Mais Koeman pourrait encore rester quelques temps sur le banc blaugrana au vu des difficultés financières du club catalan.

Selon vous Koeman doit-il rester sur le banc du Barça ? On vous laisse répondre à notre sondage juste ici.

❛I think we did enough to get a different result.❜



— @RonaldKoeman reacts to #ElClásico pic.twitter.com/oltnyYMmFu — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2021